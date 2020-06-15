Счетная палата указала на риски в росте экспорта молочки из России

Счетная палата заявила о рисках того, что увеличение экспорта молочной продукции из России может происходить за счет ее изъятия с внутреннего рынка.

Счетная палата провела проверку исполнения в Минсельхозе закона о федеральном бюджете на 2019 год. Кроме того, проводился анализ исполнения нацпроектов, комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, а также проектов, входящих в состав нацпроектов, передает РИА «Новости».

Минсельхоз, в частности, оставался ответственным исполнителем за реализацию результатов федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Счетная палата указывает, что в федеральном проекте предусмотрено увеличение объема экспорта мясной и молочной продукции к 2024 году до 2,8 млрд долларов ежегодно (в том числе молочной продукции – до 0,8 млрд долларов).

При этом пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности России по молоку и молокопродуктам пока не достигнуты. Так, отмечается в документе, в 2017 и 2018 годах уровень самообеспеченности в пересчете на молоко составил 82% и 85,5% при установленном в Доктрине показателе не менее 90%.

«При этом в паспортах региональных проектов приняты обязательства по экспорту молока и молочной продукции, что может свидетельствовать о достижении значения показателя по экспорту данной продукции за счет ее изъятия с внутреннего продовольственного рынка, что создает риски дальнейшего снижения уровня продовольственной безопасности по данному виду продукции и может привести к увеличению объемов импортных поставок», – говорится в отчете Счетной палаты.

Кроме того, ведомство отмечает «существенное недостижение» планового показателя по экспорту мясной и молочной продукции из России в 2019 году: поставки составили 0,87 млрд долларов, что ниже плана на 23,7%.

В конце мая глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что распространение коронавируса внесло коррективы в исполнение объявленных президентом нацпроектов и достижение национальных целей, эти приоритеты следует пересмотреть и сосредоточиться на четырех главных из них.