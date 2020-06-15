В Челябинске отменили парад Победы из-за растущей угрозы коронавируса

В Челябинске отменили парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне из-за растущей угрозы распространения коронавируса, сообщила пресс-служба губернатора области.

Соответствующее решение приняли в оперативном штабе Челябинской области в связи с действующим запретом на проведение массовых мероприятий, а также с риском дальнейшего распространения коронавируса, передает «Интерфакс».

По данным регионального Минздрава, всю предыдущую неделю в регионе ежедневно выявлялось 120-150 новых случаев заражения коронавирусом, в воскресенье впервые было подтверждено 169 новых случаев.

Всего на данный момент зарегистрировано 4 тыс. 811 случаев заражения. Скончались 82 пациента, почти 2,4 тысячи выздоровели.

По решению губернатора области режим повышенной готовности продлен до 30 июня. Однако с 15 июня открываются все санатории, остальные места отдыха начнут работать с 1 июля. Также действует обязательный масочный режим.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия выдержала испытание коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 8835 случаев коронавируса, общее число зараженных выросло до 528 тыс. 964.

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