Стало известно, как будут храниться генетические данные россиян

Все данные в единой национальной базе генетической информации будут храниться в «обезличенном виде», заявил директор Курчатовского института Михаил Ковальчук.

«Все геномы людей в единой базе данных будут деперсонализированы, люди в ней будут в некоем смысле «обезличены», – сказал Ковальчук в интервью «Парламентской газете».

По его словам, вся информация будет храниться в дата-центре института. Ковальчук подчеркнул, что государство должно строго охранять эту информацию.

«Нужно серьезно заниматься законодательством в области развития и использования генетических технологий. Очевидно, что вся эта информация должна быть отнесена к особо охраняемым государством персональным данным», – продолжил ученый.

Директор Курчатовского института добавил, что знание геномов граждан позволит персонализировать медицину, поскольку, исследуя генетическую информацию популяций, можно сделать выводы о склонности человека к конкретным заболеваниям.

Окончательно необходимость базы генетической информации стала очевидна во время пандемии коронавируса.

«Тогда можно, во-первых, превентивным образом предотвращать болезнь, во-вторых, предсказывать, какие болезни могут развиваться у людей. И медицина будет ориентирована на сохранение здоровья конкретного человека на генетическом уровне», – заключил Ковальчук.

Напомним, президент Владимир Путин поручил правительству при участии НИЦ «Курчатовский институт» обеспечить с 2021 года ежегодное выделение из федерального бюджета средств на создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных «Национальная база генетической информации».

Создание национальной базы генетической информации планируют полностью завершить в 2024 году в России.