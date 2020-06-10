Создание базы генетической информации собрались завершить в России в 2024 году

В 2024 году в России планируют полностью завершить создание Национальной базы генетической информации, сообщил директор НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов.

Благов сообщил, что «база должна быть полностью запущена в 2024 году», большая ее часть «будет открыта для всех пользователей», но к некоторой информации доступ ограничат. В частности, доступ будет ограничен «к геномам особо опасных организмов или сельскохозяйственных линий, которые представляют коммерческую ценность».

При этом «генетические данные людей будут деперсонализированы», передает ТАСС.

Сейчас в России есть десятки отдельных баз хранения генетических данных, которые не имеют общих протоколов обмена информацией, что «снижает их ценность и актуальность, создает барьеры для развития всех направлений биотехнологий, фактически нивелирует все усилия по развитию инноваций в соответствующих областях».

Национальная база позволит «оцифровать все существующие» в стране «коллекции живых организмов», а также «сформировать географическую базу народов», контролировать биотехнологическую продукцию. Открываются перспективы проведения широкомасштабных генетических исследований механизмов патогенеза болезней, а также накопление информации об инфекционных агентах, в том числе вирусах.