Стали известны подробности участия Индии в параде Победы в Москве

В параде Победы на Красной площади в Москве примут участие 75–80 военных из Индии, сообщили СМИ.

Индия будет представлена сухопутными войсками, ВВС и ВМС, передает ТАСС со ссылкой на The Times of India.

Это станет первым случаем участия индийского воинского расчета в военных парадах в Москве.

Военные отправятся в Россию 19 июня.

Индийские дипломатические источники назвали Россию «ключевым партнером». Отмечается, что две страны связаны не только «политическим сотрудничеством», но и «постоянно совершенствуют оборонное взаимодействие».

Напомним, как сообщал посол России в Индии Николай Кудашев, предполагается, что в дикторском тексте по время прохода парадного расчета будут отмечены как вклад Индии в победу над фашизмом, так и факт награждения в 1944 году индийских солдат орденами Красной Звезды.

Президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен нерабочим днем.

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