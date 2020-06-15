Трамп обвинил СМИ в игнорировании «леворадикального переворота в Сиэтле»

Американские СМИ сознательно уделяют мало внимания ситуации в Сиэтле, где демонстранты создали так называемую Автономную свободную зону Капитолийского холма, заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, «как мало публикующие фейки СМИ пишут о леворадикальном перевороте в Сиэтле». По словам Трампа, «это делается очень даже намеренно». Президент США считает, что СМИ не хотят привлекать внимание к «слабости и некомпетентности в политическом плане», о которых свидетельствует ситуация в Сиэтле.

«Мэру и губернатору должно быть стыдно за себя. Это можно легко исправить!» – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Напомним, центр Сиэтла оказался под контролем активистов «Антифа», включая здание мэрии и полиции. Захваченные здания и прилегающие улицы манифестанты объявили Автономной свободной зоной Капитолийского холма.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД