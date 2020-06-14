Катер перевернулся на Камчатке

Четыре человека, которые находились на борту перевернувшегося катера, пропали без вести, сообщил главк МЧС по Камчатскому краю.

Информация об инциденте поступила в 3.54 (18.54 мск). В 38 км от Авачинской бухты перевернулся катер, который доставлял груз к пароходу.

Пароход взял перевернувшийся катер на буксир, чтобы долставить в бухту, передает ТАСС.