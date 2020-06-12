Трамп усомнился в способности Байдена вести переговоры с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп усомнился в способности бывшего вице-президента Джозефа Байдена, гарантировавшего свое выдвижение на выборах главы государства, вести переговоры с другими странами, в том числе с Россией и Китаем.

«Чего, по вашему мнению, добились бы (в случае избрания Байдена) Китай, Россия, Япония и другие, если бы вели переговоры с ним? Да от нашей страны ничего бы не осталось», – написал Трамп в Twitter.

К посту он прикрепил видеозапись с Байденом, на которой политик пытается выговорить фразу, но не может закончить ее. «Знаете, быстро растущее... эм... в... с... эм... с... я не знаю», – говорит бывший вице-президент на видео.

"You know the rapidly rising umm uh in with uh with I don't know." - Joe Biden. pic.twitter.com/WQMkgISM1D — Francis Brennan (Text TRUMP to 88022) (@FrancisBrennan) June 11, 2020

Ранее Трамп заявил о неспособности Байдена победить анархистов, грабителей и погромщиков.

В начале июня бывший вице-президент США Джозеф Байден заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах президента Соединенных Штатов.

Действующий американский лидер Дональд Трамп также получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.