Меланья Трамп перед переездом в Белый дом добилась пересмотра брачного контракта

Первая леди США Меланья Трамп переехала в Белый дом спустя только четыре с половиной месяца после вступления Дональда Трампа в должность президента, поскольку добивалась пересмотра условий брачного договора, пишет Washington Post со ссылкой на книгу сотрудницы издания Мэри Джордан.

Из книги «Искусство ее сделки: нерассказанная история Меланьи Трамп» следует, что в 2017 году супруга президента США решила остаться в Нью-Йорке после отъезда Трампа в Белый дом. Тогда сообщалось, что такое решение связано с тем, что их 10-летний сын Бэррон до конца учебного года должен доучиться в Нью-Йорке. Однако, как пишет Washington Post, на самом деле причиной затяжного переезда стало намерение Меланьи внести изменения в соглашение, заключенное с мужем. Сама первая леди объясняла планы «заботой о Бэрроне».

Как пишет издание, Меланье удалось добиться устраивающих ее условий, в частности, она позаботилась о том, чтобы Бэррон не был исключен из семейного бизнеса. «Она хотела получить письменные доказательства того, что, когда речь зайдет о финансовых возможностях и наследстве, к Бэррону было бы такое же отношение как к трем старшим детям Трампа», – пишет Джордан, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на желание Меланьи пересмотреть договор, условия которого не были «невероятно щедры», повлияла также появившаяся в ходе предвыборной кампании информация о якобы изменах мужа.

В прошлом году также сообщалось о раздельном проживании Трампа с женой: Мелания Трамп спит на третьем этаже Белого дома, в то время как спальня президента Дональда Трампа находится этажом ниже.