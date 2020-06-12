Литвинова объяснила визит в квартиру Ефремова

Актриса и режиссер Рената Литвинова объяснила, зачем посетила квартиру Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы.

«Я не видела Мишу в этот день, я привезла свою крестницу и его дочку Анну-Марию повидаться к папе. Я поддержала Соню – его жену. И буду, конечно, принимать участие и помогать Анне-Марии дальше. А она повидалась с папой, когда он вернулся с допроса, поддержала его. Он ее отец, она его любит», – заявила Литвинова «Московскому комсомольцу».

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Она также сообщила, что родственникам Ефремова «очень тяжело». «Под домом толпы журналистов и просто неадекватных личностей с наведенными телефонами, которые буквально одержимы преследованием его семьи. Такое испытание и даже больше. Не знаю, как без мишиной помощи будут жить его дети, пятеро их – он всем помогал. Был кормилец», –добавил режиссер.

Напомним, Ефремова отправили под домашний арест после смертельного ДТП. Полиция установила факт сбыта наркотиков актеру, а прокуратура подтвердила, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В четверг после допроса сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вернули Ефремова под домашний арест. Позже в правоохранительных органах сообщили, что оснований для ужесточения меры пресечения в отношении Ефремова нет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии с участием актера.

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