Песков посоветовал молодежи читать русскую классику и мемуары Илона Маска

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал молодому поколению читать русскую и зарубежную классику, а также обратить внимание на мемуары американского предпринимателя Илона Маска.

«Начинать надо с нашей отечественной русской классики. Ее, может быть, трудно читать молодежи – я по своему сыну сужу, ему 17 лет, он с трудом читает русскую классику, но заставьте себя читать русскую классику. Такого богатства жизненного опыта, как русская классика, вам не даст ни одна литература», – заявил Песков при общении с участниками движения «Юнармия» в рамках акции «Виртуальное путешествие «Я люблю Россию!».

Он также рекомендовал обратить внимание на зарубежную классику – произведения Жюля Верна, Чарльза Диккенса, Марка Твена.

«Если говорить о современности, почитайте воспоминания Илона Маска. Это важно, чтобы понимать, как появляются новые идеи, как они реализуются, с какими трудностями», – сказал он, передает ТАСС.

Кроме того, одним из своих современных кумиров Песков назвал предпринимателя Ричарда Брэнсона, который также написал мемуары. «Это люди, которые смелы, предприимчивы, талантливы. Они не такие, как мы, но они достойны уважения», – сказал пресс-секретарь президента о Маске и Брэнсоне.

Также Песков выразил сожаление, что недостаточно много читал в детстве. «В детстве я ничего примечательного не делал. Детство было обычное, как у всех: и хулиганил, и во дворе зимой в хоккей играл, и летом лазили соседские яблони обдирали», – рассказал Песков.

Он также поделился воспоминаниями о том, как родители «всегда пытались приучать, буквально заставляли как можно больше читать». «Я жалею, что я в свое время не читал столько, сколько от меня требовали родители, потому что потом, когда вырастаешь, жизнь набирает такой темп, что уже нету времени читать много», – добавил пресс-секретарь главы государства.