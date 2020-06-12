В пятницу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром столбики термометров в Москве покажут 21 градус тепла. К обеду температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь, местами гроза. Ветер прогнозируется северо-восточный, силой 1-3 м/с, при грозе – сильный, порывистый, следует из данных на сайте Росгидромета.

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