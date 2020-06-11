Анонсирован визит Лаврова в Белоруссию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 июня совершит рабочий визит в Белоруссию в рамках первого за более чем три месяца зарубежного турне, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Перед визитом в Белоруссию министр посетит Сербию 18 июня.

«19 июня министр иностранных дел России в рамках этого первого зарубежного турне после вынужденной остановки посетит Республику Беларусь с традиционным рабочим визитом по приглашению главы министерства иностранных дел Белоруссии господина [Владимира] Макея», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

В рамках визита министры обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе развитие Евразийской интеграции, взаимодействие в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ.

Кроме того, стороны обменяются мнениями по основным глобальным и региональным проблемам, контролю над вооружениями и отношениям с ЕС и НАТО, а также борьбе с коронавирусом.

Напомним, в конце мая между Россией и Белоруссией возник спор из-за газа. Председатель Газпрома Алексей Миллер сообщил, что долг республики за поставки российского газа составляет 165 млн 570 тыс. долларов. Минск заявил, что якобы не имеет долгов за российских, и потребовал пересмотра цен на голубое топливо в 2020 году.