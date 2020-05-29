Россия озвучила сумму долга Белоруссии за газ

Долг Белоруссии за поставки российского газа составляет 165 млн 570 тыс. долларов, заявил председатель Газпрома Алексей Миллер.

Миллер заявил, что Газпром готов начать переговоры с Минском по условиям поставок газа в 2021 году после погашения белорусской стороной долга в размере 165 млн 570 тыс. долларов, передает ТАСС.

«Сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года. Письмо с изложением этой позиции сегодня было направлено министру энергетики Республики Беларусь», – подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пока страны ЕАЭС не вышли на общие энергетические рынки, а также на фоне ситуации с коронавирусом, цена на природный газ должна быть более гибкой.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются, в том числе для Белоруссии.