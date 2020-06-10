Маск отреагировал на статью Рогозина о значении полета Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете американского корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию.

Статья Рогозина была опубликована на сайте издания Forbes под названием «Это их война, а не наша». Версию статьи на английском привел в Twitter журналист Эрик Бергер.

«Это нечто!» – прокомментировал Маск статью Рогозина на странице Бергера, передает РИА «Новости».

Маск добавил, что успешные советские разработки 80-х годов по кислородно-водородным двигателям сподвигли его на создание кислородно-метанового двигателя Raptor, который, как утверждает основатель SpaceX, имеет больший импульс, чем кислородно-водородный.

В своей статье Рогозин заявил, что Роскосмос вместо благодарности за доставку американских астронавтов на МКС на «Союзах» услышал только насмешки после успешного пуска корабля Crew Dragon.

Напомним, в конце мая ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, впервые за долгое время американские астронавты были доставлены на МКС на борту своего корабля.

Рогозин поздравил главу НАСА с успешным запуском и стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon и попросил передать искренние поздравления Маску.

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