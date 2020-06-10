Apple проиграла суд российскому изобретателю

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказался по заявлению российской «дочки» Apple аннулировать патент российского изобретателя на модель «Мобильный телефон с экстренной связью».

В карточке дела указывается, что в иске решено отказать полностью, передает РИА «Новости».

Россиянин Арташес Икономов разработал телефон, который позволяет соединиться со службой спасения или другими абонентами, например, в тех случаях, когда у человека отсутствует или не работает SIM-карта или нет положительного баланса на счете.

Телефон может отправить либо SMS с вложением точных координат устройства, либо письмо на электронную почту, либо соединиться со службой спасения через специальный модуль связи.

Икономов получил патент в 2013 году. В своем иске ООО «Эппл Рус» требовало признать недействительным решение Роспатента, который отклонил возражения компании, требовавшей признать патент Икономова недействительным.

В возражении Apple заявила, что заявка Икономова не соответствует критерию «новизна». Так, компания сослалась на три опубликованных в 2012 году американских патента, которые «обладают признаками, описанными российским изобретателем».

Роспатент, отклоняя возражения, отметил, что в каждом из американских патентов отсутствуют какие-либо из элементов, предложенных Икономовым.