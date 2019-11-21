Apple захотела аннулировать патент российского изобретателя

Российская «дочка» Apple обратилась в суд по интеллектуальным правам с просьбой аннулировать патент «Мобильный телефон с экстренной связью», выданный изобретателю Арташесу Икономову.

Заявление ООО «Эппл Рус» поступило в СИП 8 ноября, предварительные слушания назначены на 2 декабря. Apple требует признать недействительным решение Роспатента от 9 августа 2019 года, в котором ведомство отказалось признать патент Икономова на полезную модель недействительным, передает РИА «Новости».

По описанию патента, устройство Икономова позволяет в экстренных случаях соединять пользователя со оперативными службами или другими абонентам, даже если отсутствует или не работает СИМ-карта, либо на счету не хватает средств. При этом телефон может отправить либо CMC с заранее составленным текстом, прикрепив к сообщению точные координаты, либо письмо на эпочту.

В своем возраженииApple заявила, что устройство российского изобретателя не соответствует критерию «новизна» и сослалась на три американских патента 2012 года, схожих с телефоном Икономова.

Роспатент расценил возражения «Эппл Рус» необоснованными, заявив, что в каждом из указанных американских патентов отсутствуют предложенные Икономовым технологии.

Напомним, в октябре 2017 года американская компания Qualcomm, производящая компьютерные чипы и другие комплектующие, подала в суд в Китае на корпорацию Apple, обвинив ее в нарушении патентов и потребовав запретить производство и продажу смартфонов iPhone на территории КНР.