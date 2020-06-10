«Ростех» начал отзывать аппараты ИВЛ «Авента М»

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкоропорацию «Ростех») начал отзывать из больниц аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», выпущенные Уральским приборостроительным заводом, сообщили в пресс-службе концерна.

КРЭТ решил дополнительно проверить и протестировать эти приборы, в том числе при повышенных нагрузках и в нештатных ситуациях, передает «Интерфакс».

В некоторых случаях проверки пройдут в больницах с участием медиков, чтобы оперативно проконтролировать качество и получить обратную связь.

Напомним, 9 и 12 мая произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, погибли в общей сложности семь пациентов. По предварительным данным, причиной возгорания стали аппараты ИВЛ «Авента-М», произведенные на «Уральском приборостроительном заводе» компании КРЭТ.

После случившегося Росздравнадзор на время расследования приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ, произведенных с 1 апреля 2020 года.