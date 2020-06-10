Пушков отреагировал на решение Румынии признать Россию врагом

Сенатор Алексей Пушков оценил признание России врагом в оборонной стратегии Румынии.

Пушков написал в Twitter, что Румыния вслед за США повторяет ложные «банальности» об «агрессивности» России.

«Что-то мы не слышали возмущенный голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию. Тут Бухарест поражает слепота: ничего не вижу, ничего не слышу», – отметил сенатор.

Напомним, Румыния впервые с окончания Второй мировой войны официально признала Россию «врагом»: в стратегии национальной обороны республики на 2020-2040 годы говорится об «агрессивном поведении» нашей страны и о «милитаризации Черноморского региона».