Эксперты раскрыли алгоритмы дискредитации российской истории

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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Погром стал выходом США из карантина

Многие мегаполисы охвачены бунтами, погромами и мародерствамиФото: Trevor Hughes/Reuters
Протесты, вспыхнувшие в Миннеаполисе после гибели чернокожего от полицейского насилия, расширяются не по дням, а по часам. Все чаще начинает звучать слово «революция» в оценке как масштабов, так и последствий бунта. Полицейские участки и органы местной власти находятся в осаде, а Трамп прячется в бункере. Нацгвардия ведет бои за центры городов и проигрывает. Почему это происходит и что будет дальше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Пришло время понять, как дальше жить

Владимир Можегов, публицист
Цивилизация Ковчега, противостоящая «цивилизации потопа», Греты Тунберг и семидесяти грядущих полов — так это видится на метафорическом уровне, каждому доступном и внятном. И Россия, кажется, готова уже этот выбор сделать. Подробности...

Говори им то, что они сами о себе думают

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
И вот я в аду. В котором одни и те же люди на прошлой неделе в приступе праведного гнева шеймят всех вокруг за неношение бесполезной тряпки, а уже на этой – плотными стадами, исполненными всё того же праведного гнева, грабят и поджигают магазины. Подробности...
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Массовый расовый бунт в США – это уже маленькая гражданская война

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Давайте все-таки зададим самый важный вопрос, который давно беспокоит американцев и не только их. Действительно ли Америке присущ системный расизм? Что ж, короткий ответ на этот вопрос – да. Подробности...
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              Эксперты раскрыли алгоритмы дискредитации российской истории

              1 июня 2020, 21:20

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              На площадке РИФ-онлайн эксперты обсудили, помогают ли инструменты фактчекинга предотвратить деструктивные информационные кампании в соцсетях, проанализировав в частности фальсификацию истории России в соцсетях.

              «В соцсетях бродят самые нелепые слухи. Вся вакханалия, связанная со всевозможными рептилоидами буйным цветом цветет на просторах соцсетей и заражает информационным вирусом огромное количество людей, которые будучи инфицированными, заражают потом друзей. Парадокс заключается в том, что глобальные компании, такие как Facebook и Twitter, постоянно объявляют о введении новых инструментов контроля и фактчекинга: новые алгоритмы, новые команды привлеченных модераторов, привлекают пользователей искать фейки – но все заканчивается проколами», – приводит «Ридус» слова модератора дискуссии, члена Общественной палаты Александра Малькевича.

              В ходе дискуссии выступил директор по стратегическим коммуникациям АО «Крибрум» Андрей Фадеев: эксперт напомнил об исследовании компании, связанной с фальсификацией истории в соцсетях. Авторы исследования доказали факт ведения масштабной информационной кампании по дискредитации истории России и пересмотру исторической действительности, активная фаза которой пришлась на 2014-2015 годы. Ярким эпизодом этой кампании стала диверсия на акции «Бессмертный полк онлайн».

              «Дальнейшее распространение «фальсифицированной истории» в социальных медиа при отсутствии ответных мер неизбежно приведет к необратимой деформации восприятия исторической действительности. При этом объем такого рода деструктивного контента будет только расти, увеличивая число его реципиентов. Наиболее эффективным способом противодействия таким информационным кампаниям является создание идеологически устойчивых смыслов, и их систематическое продвижение. При разработке способов «доставки» контента важно учитывать тенденции и закономерности современных социальных медиа, отслеживать результативность проводимых информационных кампаний, больше работать с популярными блогерами, создавать «вирусный» контент и быть готовыми оперативно корректировать тактику», – говорится в исследовании.

              Заместитель директора Высшей школы современных социальных наук МГУ Александр Гребенюк в ходе круглого стола отметил, что фальсификация истории – это лишь «маленький пазл в очень большой игре».

              «Чтобы увидеть картину в целом, нужно сделать тысячу шагов назад и занять позицию стороннего наблюдателя. Основой всего является необходимость определенных элит получить широкую поддержку масс по направлению деятельности по сдерживанию России. Нужно, чтобы электорат поддерживал эту политику, включая санкционную и так далее. Для этого необходимо создать из России образ врага — это очень понятный механизм: человек поддержит любые меры в отношении серийного убийцы. Нужно создать такую ситуацию, при которой Россия будет восприниматься на Западе как страна-агрессор, оккупант и так далее, и эту работу мы сегодня видим в медиа-пространстве», – отметил эксперт.

              «Казалось бы, все очень просто, но есть одна проблема – мягкая сила России. Это тоже определенная социальная технология, но здесь не все так просто. У мягкой силы России есть несколько мощных концептов: это культура, спорт, богатая история, наука, космос. В середине «нулевых» был принят ряд долгосрочных мер по противодействию мягкой силе России. Фейки и являются передним краем: планомерно разрушается правильный образ нашей страны у массы электората», – добавил Гребенюк.

              Серьезнейший удар был нанесен по нашему массовому спорту, отметил он. Наша наука встает с колен, но обратите внимание, насколько редко сейчас наши ученые получают международные премии.

              «Космос – это вообще больная тема, уж простите, не буду комментировать. Остается один мощнейший концепт: Советский Союз и Россия как страна-правопреемник – победитель во Второй мировой войне. Это самая сложная тема, под которую поднялись все информационные каналы. «Крибрум» провела очень правильное исследование, подсветив одно из направлений по дискредитации нашей мягкой силы», – сказал он.

              Эксперт убежден, что никакой фактчекинг здесь не поможет.

              «Мы не дождемся, чтобы блокировались аккаунты, закрывались паблики и так далее. Мы должны присутствовать на этом информационном поле с нашей повесткой. Сейчас повестка формируется не у нас. Эти фейки очень удобны: изначально они были созданы для внутреннего потребления за рубежом, но их можно использовать и у нас. Переток из Украины – показательная вещь: там это отыграло, перебросили к нам», – указал Гребенюк.

              Он пояснил, что главной целью является российское присутствие на этих информационных площадках: «мы должны вовремя отвечать, публиковать, разъяснять».

              «Государству нужно оперативно получать данные, которые собирают IT-компании. Нужно оперативно подсвечивать направления возможного удара: например, мониторя ситуацию в странах Прибалтики, в Румынии или в Чехии мы будем понимать, что готовится и появится через определенное время и у нас. Это не фактчекинг, а мониторинг: проверять фейки бесполезно, их количество будет только расти, нужно присутствовать со своей повесткой в информационном поле», – заключил эксперт.


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