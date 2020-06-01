На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце, сообщили на сайте НАСА.

Это была вспышка М-класса, которую астрономы классифицируют как среднюю из больших, передает РИА «Новости».

По словам ученых, испускаемое излучение слишком мало, чтобы напрямую повлиять на здоровье людей. Кроме того, из-за вспышек может ухудшиться качество сотовой связи и сигнала GPS.

Уточняется, появление вспышек и пятен на Солнце после длительной паузы в активности звезды может указывать на начало нового солнечного цикла. После солнечного минимума активность возрастает и вспышек становится все больше, однако установить их количество ученые могут только после нескольких месяцев наблюдений.

Напомним, летом 2019 года на Солнце не произошло ни одной вспышки. Это четвертый по продолжительности интервал в современной истории наблюдений, в течение которого наблюдалось полное отсутствие активности Солнца.