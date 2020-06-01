Эксперт рассказал, как изменятся цены на авиабилеты после пандемии

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1 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Погром стал выходом США из карантина

Многие мегаполисы охвачены бунтами, погромами и мародерствамиФото: Trevor Hughes/Reuters
Протесты, вспыхнувшие в Миннеаполисе после гибели чернокожего от полицейского насилия, расширяются не по дням, а по часам. Все чаще начинает звучать слово «революция» в оценке как масштабов, так и последствий бунта. Полицейские участки и органы местной власти находятся в осаде, а Трамп прячется в бункере. Нацгвардия ведет бои за центры городов и проигрывает. Почему это происходит и что будет дальше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Говори им то, что они сами о себе думают

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
И вот я в аду. В котором одни и те же люди на прошлой неделе в приступе праведного гнева шеймят всех вокруг за неношение бесполезной тряпки, а уже на этой – плотными стадами, исполненными всё того же праведного гнева, грабят и поджигают магазины. Подробности...
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Массовый расовый бунт в США – это уже маленькая гражданская война

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Давайте все-таки зададим самый важный вопрос, который давно беспокоит американцев и не только их. Действительно ли Америке присущ системный расизм? Что ж, короткий ответ на этот вопрос – да. Подробности...
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Что дал Гитлеру «миллион» русских коллаборационистов

Тимур Шерзад, журналист
Тезис про «Вторую Гражданскую» в определенных кругах живуч и сегодня. Посыл прост – мол, между образованием СССР и началом Великой Отечественной не прошло и 20 лет, люди не успели собраться в полноценную нацию, а если и успели, то все равно ненавидели большевиков, Сталина и колхозы. На деле Великая Отечественная стала полной противоположностью Гражданской. Подробности...
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    США ввели санкции против Китая

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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              Эксперт рассказал, как изменятся цены на авиабилеты после пандемии

                 1 июня 2020, 14:52
              Фото: Агентство «Москва»
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Авиакомпании могут выбрать один из двух вариантов – либо поднять цены на билеты уже сейчас, либо отложить этот шаг на будущее, иного выбора у них нет, заявил газете ВЗГЛЯД глава портала Авиа.ру Роман Гусаров.

              Ранее в Роспотребнадзоре подготовили ряд методических рекомендаций для восстановления пассажирских перевозок для гражданской авиации. Предлагается трехэтапный план снятия ограничений, на первом, например, пассажиры будут обязаны находиться в масках и перчатках на протяжении всего полета.

              «Зарубежные направления, я думаю, откроют еще не скоро. В целом нужно понимать, что это не проблема авиаотрасли, у авиаотрасли вообще нет проблем с возобновлением полетов – все готовы начать летать хоть сегодня, только разрешите. Это в случае международного сообщения. И, конечно, полеты не будут разрешены до тех пор, пока в стране не будут полностью погашены очаги заболевания. Это касается даже не отдельных стран, а регионов», – считает Гусаров.

              Например, продолжает эксперт, если в Европе в какой-то одной стране все еще будут очаги инфекции, значит, туда летать не станут. Скорее всего, и Россия, и другие страны не будут возобновлять авиасообщения с какой-то одной страной Евросоюза, так как границы там прозрачны, а значит, нужно дождаться полного исчезновения очагов эпидемии во всех странах Европы.

              Возобновление международных рейсов откладывается на неопределенный срок, и это будет последней снятой противоэпидемической мерой, полагает эксперт. Скорее всего, произойдет это не раньше весны следующего года и будет поэтапным, нельзя же снять ограничения на все страны сразу. Например, если и в Китае, и в России будут полностью погашены очаги инфекции, значит и восстановится авиасообщение.

              «Внутрироссийские полеты не запрещены и сейчас, только вот пассажиры пока не идут, боятся. Никто не хочет полететь, например, в Москву, чтобы потом две недели просидеть на карантине, ведь такие правила все еще действуют. Но есть надежда на туризм – сезон начнется где-то с середины июня. Речь идет о поездках на наши черноморские и кавказские курорты. Думаю, тогда и начнется более-менее какая-то положительная динамика», – говорит Гусаров.

              Авиакомпании уже сейчас пытаются продавать билеты на 15 июня, чем показывают готовность возобновить полеты по многим направлениям, продолжает эксперт. Он также отмечает, что с точки зрения экономики цены однозначно должны существенно вырасти, но учитывая платежеспособность населения после вспышки коронавируса, стоимость авиабилетов, скорее всего, будет «скакать» в очень большом диапазоне.

              «На каких-то направлениях будут акции, распродажи, авиакомпании будут всячески привлекать дешевыми ценами. Понятное дело, как только пойдут продажи и спрос возрастет – цены резко пойдут вверх. То есть сейчас у авиакомпании может быть две стратегии: первая – надо летать так, чтобы получать прибыль (тогда цены будут высокими, поскольку ранее были одни убытки), вторая – когда авиакомпания понимает, что на прибыль она рассчитывать уже не может и у нее огромные убытки, она может распродавать дешевые билеты ниже себестоимости, потому что нужно собрать хоть какую-то выручку, не думая о завтрашнем дне», – рассуждает Гусаров.

              Эксперт объясняет, что при втором сценарии есть риск того, что полет может попросту не состояться. Соответственно, авиакомпания просто может не выполнить свои обязательства, отменив рейс и вернув деньги. Но человек уже на эту сумму точно никуда отправиться не сможет. В связи с этим Гусаров не рекомендует брать билеты с большой скидкой «на будущее», например, сейчас на август, чтобы как раз не потерять отдых. При этом вполне возможно попробовать «словить» акцию на ближайший полет, так как при отмене человек просто возьмет более поздний рейс.


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