Китай пообещал США жесткую реакцию на вмешательство в вопрос Гонконга

Китайское правительство будет жестко реагировать на любые действия американской стороны, подрывающие интересы Китая, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Так он прокомментировал анонсированные президентом США Дональдом Трампом ответные меры на законопроект парламента Китая о нацбезопасности в Гонконге.

«Китай будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития. Любые заявления или действия США, которые вредят интересам Китая, будут встречены жесткими ответными действиями», – цитирует ТАСС дипломата.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Соединенные Штаты и Великобританию не вмешиваться во внутренние дела КНР на фоне дискуссий вокруг ситуации в Гонконге.

Напомним, в четверг Китай не позволил Соединенным Штатам провести заседание СБ ООН по Гонконгу. После этого президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о введении санкций против чиновников из Китая и Гонконга, которые, по мнению Вашингтона, подрывают автономию специального административного района КНР.

Китай, в свою очередь, пригрозил США контрмерами из-за вмешательства во внутренние дела.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США вмешаться в ситуацию с Гонконгом.