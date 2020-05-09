Пожар в московской больнице ликвидирован

Спасатели ликвидировали открытое горение в лечебном корпусе Городской клинической больницы Москвы, сообщили в ГУ МЧС по столице.

«Ликвидация отрытого горения в 21.05», – уточнили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

Собеседник агентства в экстренных службах сообщил об эвакуированных из-за пожара сотрудниках учреждения и пациентах.

«В соседний корпус из горящего здания перемещены около 200 человек», – сказал источник.

Напомним, пожар начался вечером в субботу в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, один из корпусов которой переквалифицировали для лечения больных коронавирусом. Один человек погиб.