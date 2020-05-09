Названо число инфицированных коронавирусом в странах Африки

В странах Африки число инфицированных коронавирусом достигло почти 57 тыс. человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Всего на континенте зафиксировано 56973 случая коронавируса, за последние сутки было выявлено 3364 новых случая, 2124 человека умерли, сообщило региональное представительство ВОЗ в Африке, передает ТАСС.

Больше всего зараженных зафиксировали в ЮАР – 8895 человек, скончались 178 инфицированных. Больше всего скончавшихся от вируса – в Алжире, там от болезни умерли 488 человек, заражены 5369. В Египте заражены 7981 человек, умерли 482, в Марокко инфицированы 5661 человек, 185 умерли.

К югу от пустыни Сахары по числу инфицированных лидирует Гана (4012 инфицированных, 18 умерло), Нигерия (3912 инфицированных, 117 умерло), Камерун (2265 и 108), Гвинея (2009 и 11), Кот-д'Ивуар (1602 и 20), Сенегал (1551 и 13).

Напомним, в мире выздоровели свыше 1,3 млн пациентов, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что 40 лет назад удалось ликвидировать оспу как угрозу человечеству, так что и победа над коронавирусом возможна, если страны объединят свои усилия.