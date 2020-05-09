Путин примет участие в смотре марша пеших и конных караулов Президентского полка

Президент Владимир Путин 9 мая примет участие в смотре марша пеших и конных караулов Президентского полка и выступит перед полком, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Будет смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка. Президент выступит перед полком», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что все необходимые меры безопасности были соблюдены во время посещения президентом Александровского сада 9 мая.

Ранее президент Владимир Путин в 75-летнюю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Он поздравил ветеранов и всех россиян с этим праздником и пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в России.