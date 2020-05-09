Жители Чукотки и Аляски организовали видеомост в память о подвиге летчиков «Алсиба»

Жители Чукотки и Аляски организовали международный видеомост в память о российских и американских летчиках, участвовавших в перегоне самолетов по трассе «Алсиб», сообщает правительство российского региона.

В правительстве региона сообщили, что жители Анадыря, Эгвекинота (Чукотка) и Фэрбенкса (Аляска) «возложили цветы к памятникам, символизирующим героический подвиг авиаторов в период Великой Отечественной войны». Инициаторами видеомоста стали жители Чукотки, которые передали на Аляску венки, возложенные 9 мая к подножию мемориала летчикам «Алсиба» в Фэрбенксе, передает РАИ «Новости».

В памятной церемонии участвовали мэр Фэрбенкса Джим Мэверли и сын экс-сенатора от штата Аляска Джеймс Бингли с семьей.

Глава Чукотки Роман Копин в своем поздравлении отметил, что более 1,5 тыс. жителей округа сражались на фронтах.

«Мы всегда будем помнить, как в суровых условиях Чукотки строились и работали аэродромы трассы «Алсиб», как женщины Чукотки пошили тысячи полушубков и рукавиц для бойцов Красной армии», – сказал он.

Кроме того, в субботу в Магадане открыли монумент «Героям «Алсиба».

«Мемориал запечатлел приветствие советского и американского летчиков на фоне крыла самолета, символизирует сотрудничество двух держав, СССР и США, и посвящен отважным военным пилотам (...) Памятник, посвященный подвигу личного состава 1-й перегоночной Краснознаменной авиадивизии ГВФ воздушной трассы Аляска – Сибирь установлен на 13-м километре федеральной трассы «Колыма» на повороте к зданию старого аэровокзала. Мемориал будет встречать едущих в Магадан и напоминать о героическом эпизоде времен Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении правительства региона.

Проект мемориала был создан председателем Союза художников России, народным художником России, академиком Российской академии художеств Андреем Ковальчуком и председателем Магаданской областной организации Союза художников России, заслуженным художником России, академиком Российской академии художеств Константином Кузьминых за счет пожертвований представителей бизнес-сообщества и неравнодушных колымчан.

Напомним, трасса Аляска – Сибирь действовала с 1942 по 1945 год между Фэрбенксом (Аляска) и Красноярском и проходила через аэродромы и взлетно-посадочные полосы Магаданской области в Магадане и поселках Сеймчан и Берелех.

Она являлась советской частью авиатрассы по перегонке американских самолетов, поставляемых в СССР по ленд-лизу. Началом полетов по трассе США – Уэлькаль – Анадырь – Сеймчан и далее через Якутск, Иркутск и Красноярск считается 7 октября 1942 года. За годы войны летчики переправили в СССР более 8 тыс. самолетов.

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