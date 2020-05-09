Генсек ООН призвал не допустить новых попыток посеять рознь между людьми

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в День Победы призвал не допускать новых попыток распространить ненависть и посеять рознь между людьми.

Гутерриш сказал в видеообращении, что «в дни памяти и примирения мы воздаем должное миллионам погибших во Второй мировой войне и помним об их страданиях». Он подчеркнул, что люди «никогда не должны забывать о Холокосте и других тяжких и ужасных преступлениях, совершенных нацистами», передает ТАСС.

Генсек ООН указал, что «даже во время нынешнего кризиса COVID-19 мы являемся свидетелями новых попыток сеять рознь между людьми и распространять ненависть».

«Отмечая эту 75-ю годовщину, давайте вспомним уроки 1945 года и объединим усилия в целях ликвидации пандемии и построения будущего, в котором процветают мир, безопасность и достоинство для всех», – добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил попытки ряда стран переписать историю.

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