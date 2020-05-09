США не стали отменять пошлины на кремний из России

Комиссия по международной торговле США сообщила, что оставила в силе пошлины на российский металлический кремний.

Комиссия решила, что отмена пошлин, вероятно, «приведет к продолжению и повторным случаям нанесения материального ущерба в обозримом будущем», передает ТАСС.