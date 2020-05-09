В Москве ожидаются облачность, небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в Москве от 13 до 15 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 6 градусов. В Подмосковье дневная температура будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, ночная – от 3 до 8 градусов.

Синоптики прогнозируют осадки днем в субботу и в ночь на воскресенье – небольшой дождь, местами умеренный, передает ТАСС.

Северный ветер в Москве и области не превысит 11 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 744 мм ртутного столба.