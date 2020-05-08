ЕК рекомендовала странам Шенгена держать границу закрытой до 15 июня

Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продержать закрытыми границы до 15 июня из-за коронавируса.

«Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза и шенгенского пространства продлить ограничения на необязательные путешествия на 30 дней – до 15 июня. Хотя отдельные страны ЕС и шенгенского пространства принимают предварительные действия для облегчения мер по сдерживанию пандемии, ситуация остается хрупкой – как в Европе, так и за ее пределами», – говорится в заявлении ЕК, передает ТАСС.

Также Еврокомиссия призвала поддерживать ограничения на внешних границах ЕС, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса. Процесс отмены ограничений необходимо проводить последовательно и поэтапно, добавили в ЕК.

Совет министров финансов зоны евро (Еврогруппа) согласовал финансирование экстренной помощи странам ЕС.

«Мы согласовали параметры и нормы программы кризисной поддержки в условиях пандемии, доступной всем странам ЕС»,– говорится в заявлении Еврогруппы.

Суммарный объем помощи составил 240 млрд евро, она должна начать поступать с 1 июня.

В дорожной карте, разработанной Еврокомиссией и Советом ЕС, сообщалось, что между этапами снятия карантинных мер в странах Европы в связи с коронавирусом должен пройти минимум месяц.