Волонтеры акции «МыВместе» вручат подарки десяткам тысяч ветеранов войны

По всей стране волонтеры поздравят с юбилеем Победы более 44 тысяч ветеранов. Проект «Вам, родные» реализуется в рамках акции «МыВместе» только на благотворительные деньги. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала представитель движения «Волонтеры-медики» Ольга Галкина.

«Проект «Вам, родные» стал частью всероссийской акции #МыВместе. Наши активисты поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны в 84 регионах страны, начав эту работу еще 1 мая», – рассказала руководитель пресс-службы всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Ольга Галкина.

«Добровольцы поздравят с юбилеем Победы 44 447 ветеранов Великой Отечественной войны и вручат им подарочные наборы. Списки ветеранов предоставили Минтруд и Пенсионный фонд России. Проект реализуется на благотворительные средства», – уточнила Галкина.

Представитель движения подчеркивает, что «отдельно мы должны поблагодарить более девяти тысяч компаний-партнеров, которые выделяют финансы и свою продукцию, чтобы волонтеры могли действовать, помогать тем, кто оказался в сложной ситуации во время пандемии».

Галкина добавила, что федеральным оператором средств стало движение «Волонтеров», а проект «Вам, родные» реализуется НКО-операторами при поддержке администрации каждого региона и регионального волонтерского штаба #МыВместе. Собеседница отметила, что и помимо этой акции, ежедневно волонтеры движения оказывают адресную помощь и другим россиянам, в основном пожилым, которые нуждаются в покупке или доставке товаров первой необходимости, лекарств.

«Об этом просят нас, в том числе, и ветераны. Если мы узнаем, что у ветерана день рождения, то обязательно поздравляем их. Волонтеры оказывают людям адресную помощь, в том числе в больницах и других медицинских учреждениях. Ежедневно к нашему движению присоединяются новые волонтеры. Сейчас по всей стране нас уже более 107 тысяч человек», – отметила Галкина.

Ранее в пятницу стало известно, что волонтеры акции #МыВместе включились также в программу помощи россиянам, которые пытаются вернуться домой из иностранных государств. Как правило, это те, кто не может вылететь в Россию из-за введенных в связи с распространением коронавируса ограничений. В частности, благодаря волонтерам около 30 россиян вернулись из Вьетнама, 37 – из Таиланда, двое – из Индонезии.

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