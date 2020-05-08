Ограниченный режим работы московских судов продлили до 31 мая

Мосгорсуд и суды общей юрисдикции столицы продолжат работу в ограниченном режиме до 31 мая, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«В целях реализации мер, предусмотренных указом мэра Москвы, в том числе в редакции от 7 мая, согласно которому режим повышенной готовности на территории города Москвы и введенные ограничения продлены до 31 мая 2020 года включительно, а также в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Москвы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) режим работы судов общей юрисдикции города Москвы, действовавший в период с 8 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года сохраняется до 31 мая 2020 года», – сказала Солопова, передает ТАСС.

Напомним, правительство Москвы продлило режим самоизоляции до 31 мая. Кроме того, ношение масок и перчаток в общественном транспорте в столице будет обязательным с 12 мая.