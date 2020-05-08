Мурашко назвал вызывающий набольшие опасения в связи с коронавирусом регион

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 в российских регионах. Больше всего опасений у главы Минздрава вызывает Дагестан.

Мурашко заявил на заседании президиума фракции «Единая Россия», что «регионы по-разному отнеслись (к ограничениям по коронавирусу), национальные, культурные традиции, определенные устои, к сожалению, соблюдение правил дистанцирования не везде позволили нам одинаково ровно проходить», передает РИА «Новости».

Беспокойство вызывает ситуация в Дагестане.

«Наши специалисты сегодня там работают совместно с представителями Роспотребнадзора, и этот регион вызывает дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации», – сказал министр.

Кроме того, дополнительные опасения имеются в отношении вахтовых поселков, в которых «находится большое количество работников, которые питаются в одних столовых, проживают совместно, и когда возникает вспышка в таких населенных пунктах, для здравоохранения это в целом является дополнительным вызовом».

При этом он подчеркнул, что основная ответственность лежит на главах регионов, и оценил их работу в сложившихся условиях.

«Очень важный элемент в целом по оказанию медицинской помощи заключается в том числе в мобилизации всех сил и средств. Хочу сказать, что губернаторы регионов по поручению президента отработали достойно и, мобилизовав силы и средства, в том числе обеспечили систему всеми необходимыми ресурсами», – заявил Мурашко.

Он напомнил, что в стране развернуто 127 тыс. коек для пациентов с коронавирусом (32% из них свободны), и попросил депутатов поддержать систему здравоохранения и больше работать в формате быстрых изменений.

Также министр высоко оценил труд врачей: «Медицинские работники, к сожалению, сталкиваясь с коронавирусной инфекцией, также заболевают, и в том числе мы имеем тяжелые исходы. Мне хочется сказать, наверное, слова гордости за наших коллег, которые в том числе отдали жизнь при оказании этой медицинской помощи. Сегодня наши коллеги в том числе находятся в тяжелом состоянии и в медицинских организациях».

Последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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