Ашманов поддержал слова Дурова об эмиграции в США и раскритиковал фильм Дудя

Предприниматель Павел Дуров абсолютно прав в том, что Кремниевая долина в Калифорнии не лучшее место для эмиграции и реализации своих стартапов, так как все завязано на удаче и азарте, как в казино, заявил газете ВЗГЛЯД IT-эксперт, предприниматель в сфере информационных технологий Игорь Ашманов.

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров отреагировал на фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине, назвав Америку не лучшим местом эмиграции для IT-предпринимателей, в связи с чем не стал бы переезжать в Кремниевую долину (место штаб-квартир многих компаний и корпораций, таких как Google и Apple).

«Все, что говорит Дуров, правда: жить в Кремниевой долине дорого, а также Юрий Дудь допустил «ошибку выживших», снимая фильм «Как устроена IT-столица мира», то есть рассказал только про тех, кому что-то удалось сделать, но не упомянул о сотнях, кто не смог реализовать свои идеи. На самом деле в стартап-бизнесе всегда очень много проигравших», – говорит Ашманов.

Он отмечает, что сама по себе Кремниевая долина уже давно превратилась в «венчурное казино», где очень много проигравших и громкие истории про небольшое количество выигравших.

«Это казино, в котором рассказывают истории выигрышей, чтобы заманить еще больше людей. Здесь даже из проигравших никто особо сильно не расстраивается, потому что они понимают, что в таких заведениях в основном невозможно «уйти с призом», ими руководит азарт. Это уникальное место, потому что находится рядом со станком, где печатают мировую резервную валюту, там все пропитано этими деньгами», – считает Ашманов.

Такая жизнь подойдет не каждому, продолжает эксперт, поэтому не стоит ставить себе цель переехать в Америку, потому что там якобы больше перспектив – все это зациклено либо на азарте, либо на удаче. «Правильно сказал Дуров, что думать, что это отличное место для работы – наивно. Это место, куда едут играть, как в казино», – подытожил Ашманов.

Документальный фильм Дудя про соотечественников-предпринимателей, которые переехали в Кремниевую долину, вышел в конце апреля. Многие зрители раскритиковали ролик, обвинив журналиста в однобоком освещении темы.