«Молодежка ОНФ» присоединилась к флешмобу «Флаги России. 9 мая»

Участники команд «Молодежки ОНФ» вывесят порядка 100 тыс. российских флагов по всей стране. Их размещают на окнах и балконах жилых домов, в студенческих общежитиях, зданиях медучреждений.

Участник команды «Молодежка ОНФ» Камчатского края Александр Бессонов отметил, что «в любой стране мира жители вывешивают флаг государства, когда хотят подчеркнуть особую гордость за страну». В данный момент, когда коронавирус значительно изменил «планы празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и все акции перешли в онлайн-формат, особо важно почувствовать поддержку друг друга», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«На Камчатке флаги вывесили на здании камчатского рыбпрома. Вышло торжественно и красиво», – добавил он.

Россиянам предлагается вывешивать флаги или георгиевские ленты на балконах своих жилых домов в знак солидарности с другими участниками акции. Во многих регионах флаги закрепили на окнах студенческих общежитий, в промышленных зданиях и жилых домах.

«Наш дед-фронтовик всегда говорил, что времена не выбирают. Разные бывают ситуации, но любое государство сильно своими людьми. Если мы любим страну, в которой живем, то все будет хорошо. А флаг – это символ того, что мы все вместе. Для нашей семьи и многих других 9 мая – самый главный праздник», – рассказала жительница Краснодарского края Елизавета Носкова.

В Приморском крае российский флаг подняли на 130 метров выше. Таким образом к флешмобу присоединились работники судостроительный комплекс «Звезда». В Москве акцию поддержали 23 вуза и девять гостиничных комплексов, а также сети частных медучреждений.

«Когда нас поддержали студенты и Вузы и стали вывешивать флаги в общежитиях, то на нас в Москве вышли отельеры. Первые флаги появились в гостиничном комплексе «Измайлово». Те самые гостиницы, которые разместили у себя врачей, работающих в клиниках с короновирусом. А дальше начали подсоединяться другие отели и сегодня мы видим, что российские флаги украшают здания таких известных гостиниц как The Ritz-Carlton, Президент-отель, Swiss Hotel, Арбат и другие. Размещение флагов в своем окне, не важно жилой дом в деревне, новостройка или окно номера известного на всю страну отеля –отличная история обьединения, тем более что в этом году планы по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне серьезно скорректированы из-за пандемии. Можно оставаться дома и быть вместе со всей страной», – сказал заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в России отметят 75-летие Победы.

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