«Аэрокобру» времен войны нашли на побережье под Калининградом

Фрагменты самолета «Аэрокобра», подбитого на завершающем этапе Великой Отечественной войны, обнаружили на побережье Балтийского моря в Калининградской области во время берегоукрепительных работ, рассказал председатель совета региональной общественной организации поисковиков «Совесть» Руслан Хисамов.

«Есть основания предполагать, что обнаруженные предметы – это фрагменты самолета «Аэрокобра» Р-39, который пилотировал младший лейтенант Кирильченко Анатолий Тимофеевич. Согласно архивным данным из банка данных «Мемориал», 19 февраля 1945 года Кирильченко, выполняя боевое задание, был подбит истребителями противника, посадил горящий самолет на лед у берега моря в районе города Раушен (ныне Светлогорск)», – передает РИА «Новости» слова Хисамова.

По его словам, предполагаемые координаты приземления самолета «Аэрокобра» младшего лейтенанта Кирильченко совпадают с местом, где были обнаружены обломки. Пилот до сих пор числится в документах как пропавший без вести.

Хисамов рассказал, что уникальную находку сделали в ходе работ по берегоукреплению старой набережной в Светлогорске, которая была разрушена январским штормом в 2019 году. Специалисты компании «Геоизол», которые работают на строительстве променада уже четвертый год, до сих пор никаких артефактов не находили. И только накануне 75-летия Победы специалисты нашли и подняли на поверхность из воды части самолета: двигатель, редуктор, лопасти винта.

«Мы обратились за помощью в УМЧС по Калининградской области для того, чтобы специалисты-водолазы дополнительно обследовали участки морского дна, чтобы поднять оставшиеся части, а, возможно, найти останки летчика и его личные вещи. Помощь нам оказывает аппарат полномочного представителя президента России по Калининградской области и правительство Калининградской области», – добавил Хисамов.

По завершении исследования поисковики очистят поднятые из моря обломки, возможно, удастся найти и прочесть заводской номер. Для точного установления имени летчика направят запрос в Центральный архив Минобороны. После изучения, фрагменты самолета планируют передать в музей боевой славы 11-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии.

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