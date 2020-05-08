В Москве за сутки впервые вылечились более 1 тыс. пациентов с коронавирусом

После прохождения лечения от коронавирусной инфекции в Москве за сутки выздоровели более 1 тыс. человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровело рекордное количество человек – 1032. Всего количество людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 10 259.

«Это очень хорошая динамика, и мы надеемся, что количество выздоровевших продолжит увеличиваться в том же темпе», – сообщила вице-мэр, передает ТАСС.

За минувшие сутки в России подтвердили 10 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 187 тыс. случаев заболевания.