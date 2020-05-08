Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в США

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал публикацию создателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова, назвавшего семь причин не переезжать в США.

«Павел Дуров привел ряд причин, по которым США не являются лучшим местом для эмиграции. Он критично оценил здравоохранение, среднее образование и уровень программирования. В сфере информационных технологий с США успешно конкурируют другие страны. Что же, уставший гегемон теряет драйв», – написал Пушков в своем Twitter.

Накануне создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал семь причин не переезжать в США. К недостаткам он отнес жесткое законодательство, слабую систему здравоохранения и среднего образования.