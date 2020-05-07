Главы МИД России и Греции обменялись мнениями по ситуации в Сирии и Ливии

Министры иностранных дел России и Греции Сергей Лавров и Никос Дендиас обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений в политике, экономике, культуре и обменялись мнениями по ситуации в Сирии и Ливии, сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

По словам дипломатических источников, в центре внимания министров в ходе состоявшегося телефонного разговора «находились двусторонние отношения, региональные события и борьба с пандемией [коронавируса]», передает ТАСС.

«Министры, в частности, обменялись мнениями и опытом в отношении действий, которые потребовалось предпринять для борьбы с пандемией коронавируса. Дендиас поблагодарил Лаврова за помощь, которую он оказал в усилиях по возвращению на родину греческих граждан из России», – отмечает АМНА.

По словам источников, «касаясь двусторонних отношений, Дендиас упомянул о давних отношениях дружбы и сотрудничества между Грецией и Россией, подчеркнув важность Совместного плана действий в углублении и дальнейшем развитии этих отношений как в политической, так и в экономической и культурной областях».

«Кроме того, была подчеркнута важность туристических потоков из России в Грецию и их позитивное влияние на отношения между нашими народами», – говорится в сообщении.

«Министры имели возможность обменяться мнениями по ряду региональных вопросов с акцентом на события в Сирии и Ливии», – отметило АМНА.

Напомним, 20 апреля 16 турецких истребителей F-16 вторглись в воздушное пространство Греции, после чего вошли в воздушное пространство Ливии.

Напомним также, МИД России пообещал не оставлять без внимания поступающие от других стран просьбы о помощи в борьбе с коронавирусом. Ранее Россия уже оказала помощь Италии, США, Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина). Позднее к Москве за помощью обратились еще 12 стран: Алжир, Египет, Катар, Кувейт, Йемен, Ливан, Ливия, Сирия, Марокко, Палестина, Судан и Тунис.

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