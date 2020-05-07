«Россия – страна возможностей» запустила новую версию онлайн-платформы

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» запустила новую версию своей онлайн-платформы, которая в том числе включает обучающий блок для пользователей, сообщил генеральный директор АНО Алексей Комиссаров.

«Весь функционал и возможности платформы абсолютно бесплатны и доступны каждому гражданину России. Достаточно лишь зарегистрироваться на сайте. Пользователь получает личный кабинет, через который может оценить свой опыт и уровень компетенций и подобрать наиболее подходящую профессиональную траекторию», – сказал Комиссаров в ходе онлайн-конференции ТАСС.

По его словам, в настоящий момент на платформе размещен каталог профессий и рекомендации по курсам, которые можно пройти на платформе. Кроме этого, там можно будет найти ссылки на полезные ресурсы.

«Это не конечный продукт. Это начало нашей работы, наша задача сделать так, чтобы любой человек, зайдя на платформу, мог определить для себя трек развития – найти интересные программы, образовательные, профессиональные», – сказал он, добавив, что в середине мая на платформе появятся тесты по профориентации.

В пресс-службе АНО уточнили, что разработка платформы велась в рамках реализации федерального проекта «Социальные лифты для каждого» (нацпроект «Образование»). Разработчиком цифровой платформы выступила Mail.ru Group.