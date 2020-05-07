В Волгоградской области запланировали ремонт коррекционных школ

В волгоградских коррекционных школах-интернатах в конце мая начнутся ремонтные работы и монтаж интерактивного оборудования, модернизацию планируется провести в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В учреждениях обновят мастерские и классы, кабинеты психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на областной комитет образования, науки и молодежной политики.

В настоящее время завершается поставка оборудования. В школах появится интерактивные комплексы «Песочницы – умный стол», развивающие игровые панели, интерактивные доски и стенды, профессиональные столы психолога и логопеда, детские столы с сенсорными экранами. Кроме того, закуплено новое оборудование для занятий хореографией и лечебной физкультурой. Масштабная трансформация ждет слесарные, столярные и швейные мастерские, а также кабинеты картонажно-переплетного дела и цветоводства. Осваивать профессию ребятам помогут лазерные выжигатели с числовым пультом управления (ЧПУ), швейно-вышивальные комплексы, цифровые биосистемы по выращиванию растений.

С просьбой оказать содействие в приобретении современного развивающего оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову в ходе приема граждан обратилась многодетная мама, дочь которой учится в школе-интернате. Воспитанникам учреждения важно не только получить базовые знания, но и овладеть рабочей специальностью, необходимой для дальнейшего обучения или трудоустройства.

Для решения этого вопроса Волгоградская область приняла участие в конкурсном отборе проекта «Добрая школа» Минпросвещения России – всего до 2024 года поддержку получат 13 коррекционных учреждений региона, общее финансирование составит порядка 100 млн рублей. В текущем году на переоснащение коррекционных учреждений предусмотрено более 15 млн рублей. Кроме того, в школах-интернатах №3 и №4 проведут ремонт – на эти цели направят порядка 40 млн рублей.

Вопросы по совершенствованию материально-технической базы коррекционных школ, повышению качества образования, созданию современной образовательной среды для детей с ОВЗ и инвалидностью неоднократно рассматривались на встречах главы региона с родительской общественностью. Одним из важных решений стало увеличение кадрового состава педагогов и узких специалистов. В регионе принята отдельная программа по развитию и обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.