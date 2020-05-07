Россияне оценили работу на удаленке

Почти половина россиян считает, что после снятия ограничительных мер на фоне коронавируса нужно сохранить возможность удаленной работы для офисных работников, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Респондентов спросили, что из изменений, принятых на фоне коронавируса, следует сохранить в будущем. Более половины россиян (52%) считают, что нужно сохранить и развивать возможности получать государственные услуги онлайн, 50% – практики волонтерства и взаимопомощи между людьми, 42% – возможность удаленной работы для офисных работников, указывается в сообщении на сайте ВЦИОМ.

По мнению 37% опрошенных, следует сохранить и развивать возможности дополнительного онлайн-образования для взрослых. Треть опрошенных (33%) думают, что нужно сохранить возможности просмотра спектаклей и выставок онлайн, 30% – возможности онлайн-образования в вузах, 29% – в школах.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 23 апреля. В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,7%.

Ранее исследование сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» показало, что после отмены удаленного режима работы 50% россиян хотели бы вернуться в офис и работать в коллективе.

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