Россияне захотели вернуться в офис после «удаленки»

Взгляд
6 мая, среда  |  Последнее обновление — 10:19  |  vz.ru
Разделы

Трамп приготовил для Китая «самое страшное наказание»

По словам Трампа, сейчас идет «сложная игра», сравнимая с «шахматами или покером»Фото: Christian Ohde/imago-images.de/Global Look Press
Президент США угрожает Китаю возобновлением торговой войны, которую в прошлом году неимоверными усилиями удалось приостановить. Возложение вины на Пекин за огромное количество смертей в Америке не только добавляет Трампу очков перед выборами, но и дает новый рычаг экономического давления на КНР. Уступит ли Китай на этот раз – или все-таки поставит американский доллар на колени?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
Перейти а раздел…

Как малый бизнес спасается во время коронавируса

Дмитрий Кухто не теряет оптимизма и надеется сохранить свой бизнесФото: Оксана Майтакова
Самый большой ущерб от связанных с коронавирусом ограничений несет малый бизнес, особенно туристический. Однако есть предприниматели, которые и в такой ситуации стараются выживать и даже зарабатывать. О том, как это происходит в одном из курортных городов Калининградской области – репортаж газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти а раздел…

Ошибка Трампа стала важнейшей победой Мадуро

Захват американских наемников продемонстрирован по венесуэльскому телевидениюФото: VENEZUELAN GOVERNMENT TV/REUTERS
3 мая стало днем триумфа президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Загнанный в угол своими ошибками лидер Венесуэлы получил неожиданный подарок из Вашингтона – попытку диверсионного вторжения в страну со стороны океана. Как была устроена эта спецоперация, почему она окончилась столь позорным провалом и какие последствия это будет иметь для Венесуэлы? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Рим предателям не платит

Святослав Голиков, публицист
Национальное примирение – это, конечно, правильно. Только всем ли и со всеми ли надо примиряться? Например, разговоры о памятнике генералу Краснову – это в принципе за гранью, а уж в канун 75-летия Победы – тем более. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

В войне победила нация, а не Сталин

Сергей Худиев, публицист, богослов
Это не победа, одержанная ради коммунистической партии или идеологии; не победа, одержанная ради социализма или еще какой-то доктрины, которую не все мы разделяем. Это победа ради всех нас, ради прошедших, нынешнего и грядущих поколений. Подробности...
Обсуждение: 155 комментариев

Планету постепенно начинают освобождать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В большинстве стран карантин выполнил свою главную задачу – замедлил распространение эпидемии. Но сохранение ограничений чревато множеством проблем – более серьезных, чем сам коронавирус. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
    Перейти а раздел…

    Украинцы потребовали от Польши возврата земли

    Как создают вакцины от вирусов

    Таджики запретили русские имена

      Перейти а раздел…

      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
      Подробности...

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

          Как изменилось употребление вами алкоголя на самоизоляции?
          • Уменьшилось

          • Увеличилось

          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

          Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?
          • Надо отменить полностью

          • Можно ослаблять постепенно

          • Оставить все как есть

          • Надо ужесточить меры

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Минздрав оценил суточный прирост новых случаев коронавируса в России
              Изменен прогнозируемый срок окончания эпидемии в РоссииЧехия захотела урегулировать отношения с РоссиейЛитва призвала ЕС ввести санкции против России и БелоруссииСилуанов объяснил, почему нельзя «с вертолета деньги разбрасывать»
              Стало известно о возможном введении по всей стране «масочного режима»Названо простое средство для борьбы со стрессом во время пандемииВ Грузии охарактеризовали перспективы Саакашвили на УкраинеВласти России спрогнозировали среднюю стоимость нефти в 2020 году
              Доктор Мясников показал видео из коронавирусного стационараБудущий дознаватель полиции записала песню о «воровском единстве»На юго-западе Москвы в квартиру заползла змеяСША собрались установить всеобщие правила добычи ресурсов на Луне

              Главная тема


              Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

              базовый сценарий


              Минфин оценил потери российской экономики и бюджета в 2020 году

              «свидетельство силы»


              Латвия объявила себя «донором денег» в составе СССР

              новая экономика


              Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии

              Видео

              армия и вооружение


              Когда США спишут свой последний авианосец

              «не буди лихо»


              Переболевшие рассказали, как им удалось победить коронавирус

              Вопросы истории


              Украинцы потребовали компенсацию за разгром бандеровцев

              «боевой химик СССР»


              Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

              Назревшие перемены


              Андрей Манчук: Первомай – главный праздник эпохи коронавируса

              протодиакон Андрей Кураев


              Максим Соколов: Бесноватость там так и перла наружу

              Око за око


              Геворг Мирзаян: Как заставить британский суд уважать суверенитет России

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?

              Россияне захотели вернуться в офис после «удаленки»

              6 мая 2020, 08:55

              Текст: Евгения Шестак

              Версия для печати

              После отмены удаленного режима работы 50% россиян хотели бы вернуться в офис и работать в коллективе, свидетельствует исследование сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

              Примерно треть респондентов высказала желание чередовать оба формата. Только 20% довольны «удаленкой» и согласны продолжить работу в таком формате, передает РИА «Новости»

              Работающие удаленно чаще всего жаловались, что постоянно находят другие занятия. От работы дома не отвлекаются только 34% участников опроса. 

              На спортивную разминку прерываются 28% опрошенных, 23% смотрят в рабочее время сериалы, 22% «уходят» на обед, смотрят шоу на YouTube 17% респондентов и даже гуляют – 15%.

              Чаще всего на «удаленке» занимаются домашними делами 27% участников опроса. Дети, с которыми надо делать уроки для дистанционного обучения, и родственники отвлекают от работы 21% опрошенных. Телевизор, интернет и холодильник мешает работать 19% и 7% респондентов соответственно. Ничто не может завладеть вниманием во время работы у 42% участников опроса.

              В варианте «другое» респонденты чаще всего отмечали, что их отвлекают дети, с которыми надо делать уроки для дистанционного обучения.

              В исследовании в апреле приняли участие 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России. 

              Ранее сообщалось, что большинство россиян хотят сменить текущее место работы: одни планируют найти более перспективную вакансию, а другие опасаются трудностей, которые переживает работодатель в условиях карантина. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............