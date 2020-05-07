Эксперт: Имитация ядерных ударов несет антивоенную функцию

Модели, показывающие последствия от сброса бомб как NukeMap, в первую очередь нацелены на то, чтобы обратить внимание на последствия и подтолкнуть человечество к полному отказу от такого рода оружия, рассказал газете ВЗГЛЯД физик-ядерщик, член Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский.

В США спрогнозировали последствия сброса на Москву термоядерной бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн, используя симулятор NukeMap. Согласно результатам, сила такого оружия распространилась бы не только на столицу России, но и на территории Западной Европы, а также, возможно, Соединенных Штатов.

«В первую очередь идея таких симуляторов – антиядерная. Увеличивать мощность такого оружия можно до бесконечности, но зачем? Бомбы создаются для убийства, это орудие массового поражения, из-за чего и был подписан договор о нераспространении ядерного оружия. Но, к сожалению, не все люди осознают его реальную опасность», – говорит Ожаровский.

Алекс Веллерштейн, который и создал симулятор NukeMap, продолжает эксперт, взялся наглядно показать возможные последствия сброса мощной бомбы. Это хорошая визуализация эффекта, так как автор действительно изучил данные с испытаний ядерного оружия.

«На мой взгляд, это хорошее антивоенное средство, указывающее на реальные последствия, при которых жить станет практически невозможно. Обычные нормальные ядерные боеприпасы, стоящие сейчас на вооружении как Российской Федерации, так и других официальных и неофициальных ядерных стран, вполне могут принести огромный ущерб при их применении. Поэтому это попросту иллюстрация того, что это варварское оружие», – считает Ожаровский.

Он подчеркивает, что всем нужно думать, как избавиться от такого рода бомб, но вместо этого мы можем наблюдать, что число стран, обладающих ядерным оружием, увеличивается. По мнению эксперта, если не показывать людям масштаб проблемы, то вскоре это может привести к появлению еще десятка ядерных стран.

Эксперт также отмечает, что существуют и другие похожие симуляторы, например, австрийская модель FlexRISK, демонстрирующая последствия аварий на ядерных объектах, которая изначально нацелена на то, чтобы привлечь внимание к проблеме и опасности от использования таких источников энергии.