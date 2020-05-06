В Белоруссии коронавирус выявили у нескольких офицеров

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НОВОСТЬ ЧАСА:Попова оценила эффективность масочного режима
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Человечество лишают удовольствий и наслаждений
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Такое впечатление, что шаг за шагом кто-то большой и хитрый задумал лишить человечество всех удовольствий и наслаждений. Насадить тотальную ангедонию. Уничтожить базовые радости, оставив вместо них усложненную процедуру заполнения примитивных потребностей. Подробности...
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Коронавирус страшен не только смертью
Дмитрий Ольшанский, публицист
Эти вирусные гвардейцы представляют дело так, что человек либо умирает, либо радостно скачет. Слушаешь их пропаганду – и кажется, что если ты не попал в те самые ноль целых сколько-то там десятых, то и все хорошо, улыбаемся и машем. И это самая главная ложь. Подробности...
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Не умножать идиотизм
Алексей Алешковский, сценарист
Любая непредвиденная ситуация становится испытанием для здравого смысла, особенно если здравый смысл обнаруживается путем проб и ошибок. Ситуация с коронавирусом свалилась как снег на голову для всех. Зато можно своими глазами видеть, как развивается по своим законам пандемия идиотизма. Подробности...
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Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»
В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности ОрелПодробности...
Россия борется с коронавирусом
По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчинПодробности...
Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин
В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очередиПодробности...
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