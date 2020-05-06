В Белоруссии коронавирус выявили у нескольких офицеров

Коронавирус обнаружили у нескольких офицеров и солдат западного оперативного командования Вооруженных сил Белоруссии, сообщила официальный представитель белорусского министерства обороны Наталья Гаврусик.

«У нескольких офицеров этих частей тест на СOVID-19 дал положительный результат. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, дома на самоизоляции, никто из них не нуждается в госпитализации», – передает ее слова РИА «Новости».

Гаврусик не уточнила число заболевших. По ее словам, не идет речи о массовом инфицировании коронавирусной инфекцией в Западном оперативном командовании и нельзя говорить об одном очаге. Случаи заболевания, утверждает она, выявлены в разных частях Брестской и Гродненской областей.

По ее словам, подтверждены также три случая инфицирования новым коронавирусом среди солдат-срочников в воинских частях Западного оперативного командования, которые госпитализированы в Гродненскую областную инфекционную больницу в удовлетворительном состоянии.

До этого официально сообщалось о четырех случаях заболевания коронавирусом в белорусской армии.

Ранее в ВОЗ заявили, что Белоруссии нужно незамедлительно усилить меры физического дистанцирования граждан для того, чтобы сдерживать распространение коронавируса. При этом Белоруссия отказалась отменять парад в честь 9 мая.