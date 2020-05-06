Девушка с «самыми большими в мире» губами изменила внешность

Студентка из Болгарии 22-летняя Андреа Иванова, которая хочет быть похожа на куклу Барби, сделала 20-ю инъекцию гиалуроновой кислотой в губы.

Обладательница одних из самых больших губ мира рассказала, что ей провели очередную инъекцию губ. При этом девушка не хочет останавливаться на достигнутом и планирует дальше менять свою внешность, в том числе увеличивать губы.

«Врачи считают, что мне пора остановиться, но я хочу, чтобы губы стали еще больше. Мой доктор согласен делать мне еще инъекции, но мне нужно подождать как минимум пару месяцев до следующей процедуры. Мне очень нравятся мои новые губы, несмотря на то что после инъекций мне тяжело есть», – рассказала девушка.

Фото после очередной инъекции девушка разместила в Instagram. По словам Ивановой, она не уверена, что у нее самые большие губы в мире, но, думает, что «они одни из самых больших».

Свою трансформацию Иванова начала в 2018 году. Она посещала процедуры минимум раз в месяц, потратив на увеличение груди и губ тысячи долларов. Сама девушка утверждает, что с детства мечтала выглядеть как Барби. Многие пользователи поддерживают ее в этом, другие критикуют решение девушки.