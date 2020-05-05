IATA выступила за маски на пассажирских самолетах

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) поддержала обязательное ношение масок на борту для защиты от коронавируса после восстановления авиасообщения.

Также в организации выступили против мер социального дистанцирования, предполагающего пустые кресла между пассажирами, передает «Интерфакс».

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что риск передачи инфекции на борту воздушного судна невелик. Ношение масок пассажирами и экипажем снизит и без того низкий риск, не провоцируя при этом резкого увеличения стоимости авиаперелетов, которое принесут меры социальной дистанции», – пояснили в ассоциации.

В IATA считают, что введение социальной дистанции на самолетах сократило бы максимальный коэффициент загрузки до 62%, в то время как средний по отрасли коэффициент безубыточной загрузки составляют 77%.

Газета ВЗГЛЯД писала, как после пандемии изменятся правила полета на пассажирских самолетах.