ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в субъектах России, сообщается на докладе ЭИСИ.

Так, в медучреждениях города Унеча Брянской области введены 500 коек, в Областной клинической больнице Владимирской области состоялось открытие инфекционного отделения для больных коронавирусом, в Калужской области ведется подготовка резерва из 250 коек, в Московской области введен в эксплуатацию многофункциональный инфекционный медцентр на территории военного госпиталя, в Москве на базе НИИ скорой помощи им. Склифосовского открыт быстровозводимый стационар для долечивания пациентов с коронавирусом на 43 койки.

Кроме того в Москве ведется подготовка к запуску массового тестирования граждан на наличие антител к коронавирусу через две недели. В Краснодарском крае производится внедрение единой электронной системы управления работы скорой помощью: выездным бригадам, работающим с коронавирусом, раздали 589 планшетов, подключенных к единой базе данных.

Тем временем Саранский приборостроительный завод в Мордовии начал выпуск клапанных систем для обеспечения больниц кислородом, сеть кинотеатров «Люмен» в Калининградской области запустила производство многоразовых масок, часть выручки от продажи которых направляется на благотворительную программу по доставке продуктовых наборов людям старше 65 лет.

В Брянской области продлено временное ограничение движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные пункты пропуска на государственной границе, в Ивановской области ужесточен контроль въезда прибывающего транспорта и всех пассажиров, Костромская область ввела ограничения на въезд граждан из других регионов. Также с 1 мая приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для граждан пенсионного и предпенсионного возраста в Кемеровской области.

В то же время на Камчатке предусмотрено введение дополнительных выплат врачам и медицинскому персоналу: региональные выплаты введены в 13 лечебных учреждениях края. В Вологодской области также расширен перечень медработников, которые получат дополнительные выплаты за работу с коронавирусными больными. Теперь на областную надбавку вправе рассчитывать фельдшеры, медсестры, эпидемиологи, лаборанты, патологанатомы, судебно-медицинские эксперты, которые участвуют в исследовании умерших от коронавирусной инфекции. Астраханская область организовала ежедневную доставку горячего питания врачам двух поликлиник от комбината общественного питания Сурии Мелии.

За минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 581 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 145 тыс. 268 случаев коронавируса.