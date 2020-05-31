Эксперты назвали «катастрофически глупой идеей» возобновление ядерных испытаний США

Возобновления ядерных испытаний США не отвечает национальной безопасности страны, грозит началом новой гонки вооружений, пишет Forbes со ссылкой на экспертов в области ядерного оружия.

«Плохая идея – ждать на неделю дольше, чтобы начать тестирования на коронавирус. Плохая идея – проводить ежедневные пресс-конференции, чтобы нападать на СМИ. Но это – катастрофически глупая идея», – передает RT слова эксперта по ядерному вооружению фонда Ploughshares Джозефа Чиринчоне.

Он отметил, что эти испытания бессмысленны с точки зрения национальной безопасности – современные технические средства диагностики позволяют следить за характеристиками ядерного оружия. Неоднократно подтверждалась «безопасность, надежность и эффективность» ядерного арсенала США, сказал он.

Эксперт добавил, что вслед за испытаниями США проводить их могли бы начать другие страны: Индия, Пакистан, Китай и Северная Корея. По мнению директора программы нераспространения вооружений в Восточной Азии Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюиса, ядерные испытания были бы более выгодны России и Китаю, нежели США. С этим согласен и старший аналитик Союза обеспокоенных ученых Грегори Кулацки.

«Возобновление испытательных ядерных взрывов позволит им (Китаю) испытать более легкие и эффективные конструкции, которые расширят их ограниченные запасы расщепляющегося материала и облегчат установку нескольких боеголовок на их ракеты», – сказал он.

Льюис выразил мнение, что это приведет к началу новой гонки вооружений, которая может выйти из-под контроля.

Ранее в МИД России заявили, что Москва не будет отказываться от моратория на проведение испытаний ядерного оружия, пока его соблюдают другие участники договора.

До этого в американских СМИ появилась информация, что власти США обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.